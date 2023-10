Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen sammen med seks lastebiler med nødhjelp.Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.Hundretusenvis av palestinere har flyktet fra sine hjem på Gazastripen, og mange av dem bor i FN-drevne skoler, som i Deir al-Balah.

Prosessen for levering av nødhjelp til Gazastripen må endres slik at flere lastebiler kan ta seg inn, og uten forsinkelser. Det krever FN-sjef António Guterres. – Uten en fundamental endring, vil Gazas befolkning rammes av en enestående lavine av menneskelige lidelser, sier Guterres i en uttalelse fredag.

Rundt 500 lastebiler kjørte hver dag inn på Gazastripen med forsyninger før krigen startet 7. oktober. De siste dagene er det i gjennomsnitt tolv lastebiler som ankommer Gazastripen hver dag via den egyptiske grenseovergangen Rafah, ifølge FNs tall. headtopics.com

– Verifikasjonssystemet for forflytning av varer via Rafah-overgangen må endres slik at langt flere lastebiler kan kjøre inn på Gazastripen uten forsinkelser. Vi må oppfylle forventningene og kjernebehovene til sivilbefolkningen, sier Guterres.Shifa-sykehuset i Gaza by benyttes som skjulested og kommandosenter for Hamas, hevder den israelske hæren. Hamas avviser anklagen som grunnløs.

Den israelske hæren anklager Hamas for å ha etablert kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen, noe den palestinske bevegelsen avviser. – Hamas har omgjort sykehus til kommando- og kontrollsentre og skjulesteder for terrorister og deres ledere, sier den israelske hærens talsmann Daniel Hagari torsdag. headtopics.com

Under en pressekonferanse fredag viste Hagari frem fotografier, tegninger og lydopptak som angivelig skulle underbygge anklagen om at Hamas særlig benytter seg av Shifa-sykehuset i Gaza by.Den israelske hærens anklager lar seg ikke verifisere.

