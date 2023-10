Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen sammen med seks lastebiler med nødhjelp.Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.Shifa-sykehuset i Gaza by benyttes som skjulested og kommandosenter for Hamas, hevder den israelske hæren. Hamas avviser anklagen som grunnløs.

Den israelske hæren anklager Hamas for å ha etablert kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen, noe den palestinske bevegelsen avviser. – Hamas har omgjort sykehus til kommando- og kontrollsentre og skjulesteder for terrorister og deres ledere, sier den israelske hærens talsmann Daniel Hagari torsdag.

Under en pressekonferanse fredag viste Hagari frem fotografier, tegninger og lydopptak som angivelig skulle underbygge anklagen om at Hamas særlig benytter seg av Shifa-sykehuset i Gaza by.Den israelske hærens anklager lar seg ikke verifisere. headtopics.com

Israel har både i denne og tidligere kriger fått internasjonal kritikk for å angripe sykehus og skoler på Gazastripen, og påstanden om de benyttes aNetBlocks observatory melder at internettet på Gazastripen er nede.Omar Shakir fra Human Rights Watch sier til Al Jazeera og New York Times at drapstallene fra Gazastripen er troverdige basert på rapporteringer fra tidligere kriger.

Onsdag hevdet USAs president, Joe Biden, at han «ikke har grunn til å tro at palestinerne forteller sannheten om hvor mange som er drept». – Når vi har gjort våre uavhengige verifikasjoner av spesifikke angrep, er tallene generelt konsistente uten store avvik. Årsakene til det er at helsemyndighetene har tilgang til data fra likhus og sykehus som ikke er tilgjengelig for andre, sier Omar Shakir til Al Jazeera.

