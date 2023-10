Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Frankrikes president Emmanuel Macron ber om det han kaller en humanitær våpenhvile i Gaza.

Mens han anerkjenner Israels rett til å bekjempe terrorisme, peker han på at «den totale blokaden, den hensynsløse bombingen, og enda mer, utsikten til en massiv bakkeoffensiv» er en risiko for sivile. headtopics.com

Han mener det trengs en humanitær våpenhvile for å beskytte befolkningen i Gaza. Den lille palestinske enklaven er utsatt for tusenvis av israelske luftangrep siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober.Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen sammen med seks lastebiler med nødhjelp.

Teamet på ti personer består blant annet av kirurger som er spesiallister på krigsskader, og lastebilene har med seg kirurgisk utstyr til å behandle krigsskader. Utstyret er nok til å behandle mellom 1000 og 5000 personer og er beregnet til bruk både nord og sør på Gazastripen.– Denne kritiske humanitære hjelpen er en liten dose nødhjelp, men langt fra nok, sier Fabrizio Carboni, ICRCs regiondirektør for Midtøsten.Verdens helseorganisasjon WHO sier at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal, og at antall drepte i israelske angrep er enormt. headtopics.com

