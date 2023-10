Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.FN sier de er bekymret for at det blir begått krigsforbrytelser på begge sider av krigen mellom Israel og Hamas.

– Vi er bekymret for at krigsforbrytelser blir begått. Vi er bekymret for den kollektive avstraffelsen av Gazastripen som svar på de grusomme angrepene fra Hamas, som også utgjorde krigsforbrytelser.Hun sier imidlertid at det er opp til en uavhengig domstol å fastslå om det faktisk er begått krigsforbrytelser.Verdens helseorganisasjon WHO sier at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal, og at antall drepte i israelske angrep er enormt. headtopics.com

Richard Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske territoriene, kritiserer debatten som har oppstått om hvor pålitelige dødstallene til helsemyndighetene i Gaza er. - På den ene siden har WHO ingen grunn til å tvile på tallene, og på den andre gjør et tusentall til eller fra ingen forskjell, siden situasjonen er katastrofal og tallet uansett er enormt, sier han.Det er den andre runden med sanksjoner mot Hamas siden det massive angrepet mot Israel for tre uker siden.

En talsperson for USAs finansdepartement sier at de nye sanksjonene rammer Hamas' investeringsportefølje og folk som bistår med å omgå sanksjoner mot Hamas-tilknyttede bedrifter.

Les mer:

Aftenposten »

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕