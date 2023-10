Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Det er den andre runden med sanksjoner mot Hamas siden det massive angrepet mot Israel for tre uker siden.

En talsperson for USAs finansdepartement sier at de nye sanksjonene rammer Hamas' investeringsportefølje og folk som bistår med å omgå sanksjoner mot Hamas-tilknyttede bedrifter. Hamas' investeringer regnes for å være verdt hundrevis av millioner dollar, og de inkluderer bedrifter i Tyrkia, Sudan, Algerie, De forente arabiske emirater og andre steder.Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de har fått opplysninger om at over 1000 lik fremdeles ligger begravd i ruinene på Gazastripen. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB headtopics.com

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mottatt anslag om at rundt 1000 uidentifiserte lik ennå ligger begravd i ruinene i Gaza og ikke er inkludert i dødstallene. – Vi har fått anslag om at over 1000 mennesker fortsatt er fanget under ruinene og ennå ikke identifisert, sier Richard Peeperkorn, WHO-representant for Gaza og den okkuperte Vestbredden, på spørsmål om dødstallene på Gazastripen.Palestinske helsemyndigheter har sagt over 7000 mennesker er blitt drept i israelske rakettangrep mot Gazastripen etter Hamas' overraskelsesangrep på Israel 7. oktober.

