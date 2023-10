Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

– Vi har fått inn rundt 74 lastebiler, og vi venter omtrent åtte til i dag, sier Lynn Hastings som er FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene. – Snart kommer mange flere til å dø av konsekvensene av blokaden av Gazastripen. Grunnleggende tjenester bryter sammen, medisiner, mat og vann er i ferd med å ta slutt, og gatene har begynt å bli oversvømt av kloakk, sier Lazzarini.FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sier at 57 av deres ansatte er bekreftet drept i den snart tre uker lange krigen i Gaza, melder AFP.

Gazastripen er under blokade av Israel og Egypt, som begrunner det med bekymring for at nødhjelp skal nå Hamas. Siden den nye krigen brøt ut 7. oktober, har kun et begrenset antall lastebiler med nødhjelp sluppet gjennom Rafah-grenseovergangen mellom Gaza og Egypt. headtopics.com

Israelske bakkestyrker med støtte fra jagerfly og droner utførte raid på Gazastripen natt til fredag, ifølge det israelske militæret.

Les mer:

Aftenposten »

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕