Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.En rakett traff et sykehus i den egyptiske grenselandsbyen Taba tidlig fredag, og seks personer ble skadet. Israel kobler nedslaget til en «trussel» i Rødehavet.

– I de seneste timene er det oppdaget en lufttrussel i Rødehavet. Militærhelikoptre ble kalt ut som svar på trusselen, og denne saken blir nå undersøkt, sier talsperson for det israelske militæret, Daniel Hagari.Tidligere opplyste det israelske militæret at de var klare over en hendelse ved landsbyen Taba, og sa at den fant sted «utenfor vår grense». headtopics.com

Den egyptiske TV-kanalen Al-Qahera har sendt bilder av eksplosjonen direkte på TV og siterer kilder på at eksplosjonen har med den pågående krigen mellom Israel og Hamas å gjøre. En eksplosjon ble hørt før man kunne se røyk og støv som skjøt opp i himmelen ved Saba, sier et vitne til Reuters.Ytterligere åtte lastebiler med mat, medisiner og vann ventes å krysse grensen til Gaza fredag, sier en FN-tjenestemann.

– Vi har fått inn rundt 74 lastebiler, og vi venter omtrent åtte til i dag, sier Lynn Hastings som er FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene. Philippe Lazzarini i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA sier at det trengs en uavbrutt flyt av bistand til Gaza etter tre uker med massiv israelsk bombing som har utløst en humanitær krise. Tidligere har FN sagt at det trengs 100 lastebiler pr. dag for å dekke behovet. headtopics.com

