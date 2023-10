Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sier at 57 av deres ansatte er bekreftet drept i den snart tre uker lange krigen i Gaza, melder AFP.

Dødstallet bekreftes av UNRWA-sjef Philippe Lazzarini, som ber om at «uavbrutt» bistand får slippe inn til Gazastripen, der over 2 millioner mennesker lider av økende mangel på forsyninger. Gazastripen er under blokade av Israel og Egypt, som begrunner det med bekymring for at nødhjelp skal nå Hamas. Siden den nye krigen brøt ut 7. oktober, har kun et begrenset antall lastebiler med nødhjelp sluppet gjennom Rafah-grenseovergangen mellom Gaza og Egypt. headtopics.com

Røyk stiger fra Rafah på Gazastripen etter et israelsk luftangrep torsdag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB Israelske bakkestyrker med støtte fra jagerfly og droner utførte raid på Gazastripen natt til fredag, ifølge det israelske militæret.

– Som en del av operasjonen slo jagerflyene og artilleri til mot mål tilhørende Hamas i Shujaiya-området og over hele Gazastripen, heter det i en uttalelse fra militæret. Ifølge israelske medier rammet raidene flere titalls Hamas-mål i løpet av natten. Det er ikke kjent om noen ble skadet eller drept i angrepene, og det israelske militæret melder ikke om personskader. De skal nå ha forlatt Gazastripen igjen.49 prosent av israelere ønsker å avvente en invasjon i Gaza, skriver Reuters.Det hele tyder på en nedgang i støtten for videre planlagte steg i Israels motoffensiv. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕