Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Tallene kommer frem i en undersøkelse publisert fredag i den israelske avisen Maariv.

Det hele tyder på en nedgang i støtten for videre planlagte steg i Israels motoffensiv. Mens det i en tilsvarende undersøkelse forrige uke var 65 prosent som støttet en invasjon, svarer nå 49 prosent at det vil være «bedre å vente». headtopics.com

Bare 29 prosent av de spurte israelerne sa seg enige i at militæret umiddelbart burde eskalere til en storskala bakkeoffensiv. 22 prosent var usikre. Undersøkelsen er gjort på et representativt utvalg av 522 voksne israelere, skriver Reuters. Det er dermed en feilmargin på 4.3 prosent, ifølge Maariv.Nederlands statsminister Mark Rutte sier at Israels militæroperasjon for å fjerne Hamas er nødvendig, men at det må gjøres innen folkerettens rammer.

– Beklageligvis så trengs det en militæroperasjon for å eliminere Hamas, sa Rutte på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag. – Det finnes ingen annen utvei, ellers kan ikke Israel overleve over tid. Men dette bør gjøres med minst mulig ødeleggelser for sivilbefolkningen, fortsatte han.

