Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Rutte: Hamas må utryddes, men sivile må beskyttes

Nederlands statsminister Mark Rutte sier at Israels militæroperasjon for å fjerne Hamas er nødvendig, men at det må gjøres innen folkerettens rammer. – Beklageligvis så trengs det en militæroperasjon for å eliminere Hamas, sa Rutte på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag. headtopics.com

– Det finnes ingen annen utvei, ellers kan ikke Israel overleve over tid. Men dette bør gjøres med minst mulig ødeleggelser for sivilbefolkningen, fortsatte han.Hun bodde alene på den øde øya i 14 år. Så fikk hun besøk: – Det kunne jo ikke bli noe mer. Vi var jo fetter og kusine.

Les mer:

Aftenposten »

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕