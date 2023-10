Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.

Over 7000 palestinere er drept i israelske luftangrep, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Nederlands statsminister Mark Rutte sier at Israels militæroperasjon for å fjerne Hamas er nødvendig, men at det må gjøres innen folkerettens rammer.

– Beklageligvis så trengs det en militæroperasjon for å eliminere Hamas, sa Rutte på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag. – Det finnes ingen annen utvei, ellers kan ikke Israel overleve over tid. Men dette bør gjøres med minst mulig ødeleggelser for sivilbefolkningen, fortsatte han.Kilder til nyhetsbyrået Reuters sier at tunnelene under Gaza kan være flere hundre kilometer lange, og opp til 80 meter dype. headtopics.com

Det 85-år gamle gisselet, som ble løslatt for noen dager siden, Yocheved Lifshitz beskriver at hun gikk i flere kilometer under jorden.Israelske sikkerhetskilder sier til Reuters at bombingen av Gaza i liten grad har påvirket tunnelsystemet til Hamas.

– Det er en hel by under Gaza med bunkere, hovedkvarter og lagre. De er knyttet til mer en tusen rakettposisjoner, sier Amir Aviva, en tidligere Israelsk general til Reuters.

Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

