Juryen har avlyst andre omgang fra Sölden. Det gjenstod fortsatt flere løpere når første omgang ble avbrutt - og det ble annonsert at juryen skulle komme med en uttalelse 11.45. Henrik Kristoffersen ligger rett utenfor pallen og er i angrepsposisjon etter første omgang av verdenscupåpningen i storslalåm i Sölden søndag.

Alexander Aamodt Kilde kjørte ut i Sölden for annet år på rad. For ett år siden røk han ut i annen omgang. Søndag var rennet over i den første etter at den norske stjernen kom på innerski. Ustabil vind skapte utfordringer for enkelte av kjørerne. Flere fikk tøff motvind underveis og tapte naturlig nok tid på det.

Kampen ble avbrutt og publikum ble bedt om å forlate hallen mens det ble arbeidet med å redde Johnsons liv. New Zealands kaptein Sam Cane fikk rødt kort i første omgang for å gå foran med hodet i en takling. Sør-Afrikas kaptein Siya Kolisi hadde en lignende takling tidlig i 2. omgang, men han slapp med gult kort. headtopics.com

Laget holdt på å score try flere ganger, og fikk også ballen over linja en gang ved Aaron Smith, men det ble annullert for en forseelse i forspillet. Rett etter at Kolisi var tilbake på banen lyktes det for All Blacks, da Beauden Barrett kastet seg inn i hjørnet. I Sør-Afrikas fjerde VM-finale var det første gang motstanderen greide et try, men Mo'unga sendte topoengsparket utenfor lengste stolpe, og Sør-Afrika ledet fortsatt, 12-11.

Balltap dypt på egen halvdel gjorde det vanskelig for Nyland ved to anledninger i første omgang. Først Chris Ramos og så Darwin Machis kom alene med den norske keeperen og greide å overliste ham. Nyland holdt Sevilla inne i kampen med en flott beinparade da Isaac Carcelén kom til skudd fra kort hold tidlig i andre omgang. headtopics.com

