Sissel Knutsen Hegdal: - Vil levere på det vi har sagt

- Dette var veldig gjenkjennbart med tanke på hvilke utfordringer vi står overfor, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal. Hun sier at hun foreløpig ikke har fått satt seg inn i tallene. - For oss blir det viktig å levere på det vi har sagt, sier hun. Det nye flertallet har blant annet sagt at de vil prioritere oppgradering av Madlavoll skole, Revheim ungdomsskole og å bygge ny skole på Mariero.

- Her vil det handle om å omprioritere, sier ordføreren, som ikke kan konkretisere hvilke omprioriteringer hun mener er viktigst. - Hvordan skal dere få råd til dette og samtidig fjerne eiendomsskatten? - Kommunedirektøren sier også at dyrtid er en av de store utfordringene. Vi å være attraktive for unge som vurderer å flytte hit, og derfor ha et bevisst forhold til skatter og avgifter. Vi skal kutte 170 millioner i eiendomsskatt på fire år.

