Sir Jim Ratcliffe beholder Man United-stjerne og utnevner ny administrerende direktør

Wow..Sir Jim Ratcliffe har gjor en fullstendig 180 og velger å beholde Man United-stjerne som tidligere ble kalt overflødig.

Den britiske milliardæren har tatt Omar Berrada fra Manchester City for å bli klubbens nye administrerende direktør, og har også gjort fremskritt i å lage en splitter ny Old Trafford som har fått prosjektnavnet «Wembley of the north» Ratcliffe ser også ut til å ha en mening om kjøp og salg av spillere, og utelukker fullstendig enhver form for bevegelse for tenåringssensasjonen Alejandro Garnacho, selv om Real Madrid skal være villig til å betale store penger. Mer overraskende, en annen spiller som var på vei ut er den defensive midtbanespilleren Scott McTominay. – 27 åringen har vært i klubben siden han var en liten gutt og var frem til i dag til salgs for rundt 40 millioner euro. Daily Star melder at Scott McTominay overbevist om at han er en verdifull ressurs etter hans prestasjoner og resultater denne sesonge

