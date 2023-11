Sir Bobby Charlton gikk bort – dødsårsaken er klar

I høringen ble det sagt at Charlton mistet balansen da han reiste seg fra en stol og traff en vinduskarm og kanskje en radiator. Etter fallet ble det gjennomført en full kroppssjekk. Da ble det ikke funnet noen synlige skader. Senere skal man ha lagt merke til en hevelse på ryggen til Charlton.

Da ble han tatt hånd om av ambulansepersonell og fraktet til sykehus. En røntgenundersøkelser viste at han hadde brukket noen ribbein og at han mest sannsynlig ville utvikle lungebetennelse.De siste Premier League-rundene har Charlton blitt hedret på alle stadionene. Charlton blir regnet som en av de største legendene i Manchester Uniteds historie. Han spilte 758 kamper for klubben og scoret 249 mål.

