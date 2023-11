Sir Bobby Charlton døde etter fallulykke

Det ble gjennomført en full kroppssjekk etter fallet. Da ble det ikke funnet noen synlige skader. Senere skal man ha lagt merke til en hevelse på ryggen til Charlton. Da ble han tatt hånd om av ambulansepersonell og fraktet til sykehus.

En røntgenundersøkelse og en CT-scan viste at han hadde brukket noen ribbein og at han mest sannsynlig ville utvikle lungebetennelse.De siste to rundene har Charlton blitt minnet og hedret på alle Premier League-stadioner.

HYLLEST: Bobby Charlton fikk over 700 kamper for Manchester United. Her blir han hyllet før Manchester Uniteds kamp mot byrival Manchester City sist søndag.

