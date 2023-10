Å si at barn ikke vokser opp uten pulvergrøt, er å lyve

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.Jeg mener at det er helsepersonell som burde reflektere, både over sine kunnskaper om kosthold og hvordan de møter pasientenes bekymringer.Hvem forventer i 2023 at alle drikker kumelk, spiser kjøtt eller gir pulvergrøt til barna?

Dummer seg utHelsedirektoratet har derfor lagd mye god informasjon om barnemat, tilpasset alle mulige og umulige ønsker fra foreldre, inkludert oppskrifter på hjemmelagd barnegrøt. Brosjyren Mat og måltider for spedbarn, for eksempel, finnes både i papirutgaven og på nettet, og er oversatt til 16 språk! Også Helsenorge.no har mye bra informasjon vi kan stole på.

Les også Barnemat-debatten: Vi skal ikke gjøre foreldre mer usikre Derfor er det skuffende at sju godt titulerte fagpersonene, alt fra professorer og stipendiater, til doktorer og ernæringsfysiologer i spesialisthelsetjenesten, har på NRK Ytring skrevet en lang kronikk om pulvergrøt.Reklameagenter for matindustrien Disse klager på influensere og gir dem skylden for at foreldre ikke lytter til helsepersonell og gir feil kost til barna.

Slik fremstår de heller som reklameagenter for matindustrien enn helsepersonell som bryr seg om sine pasienter.

Helsepersonell har ansvar for å gi god informasjon til pasienter, eller småbarnsforeldre, også om kosthold. Det er naivt å tro at foreldre skal slutte å være kritiske, lese nyheter eller være på sosiale medier.