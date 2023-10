Shoppefallet fortsetter: – Husholdningene er under press

Den norske detaljhandelen falt med 0,3 prosent fra august til september. Det viser ferske, sesongjusterte tall fra varehandelsindeksen til– Butikkhandel med møbler var blant næringene som bidro mest ned, mens salg i bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidro på oppsiden denne måneden og dempet den samlede nedgangen, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

– Men det viser at husholdningene er under press. Norges Bank har samtidig antatt systematisk fall i varehandelen gjennom høsten, så dette endrer ikke renteplanene deres, sier han. En undersøkelse fra økonomer Bloomberg vært i kontakt med viste at det var ventet en svak oppgang på 0,1 prosent.

Norges Bank har hevet renten i stort monn for å bremse prisveksten. En nedgang i detaljhandelen over tid kan i teorien indikere at Norges Bank lykkes med å kjøle ned økonomien, og dermed prisveksten. Det er ventet at Norges Bank holder renten uendret på neste møte i november. I desember er det imidlertid mer usikkert. Sentralbanken har selv varslet at det er sannsynlig med en heving på dette møtet. headtopics.com

