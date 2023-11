Shippingopptur på flat Oslo Børs

Driftsresultatet (ebit) var 385 millioner dollar. Det tilsvarer 4,3 milliarder kroner. I samme kvartal i fjor var tallet på 305 millioner dollar. Inntektene landet på 1,31 milliarder dollar (14,7 milliarder kroner), en svak nedgang fra samme tid i fjor.Til tross for nedgang i de fleste sektorer på Oslo Børs onsdag, er det oppgang innen shipping.Omtalte Wallenius Wilhelmsen leder an, men også selskapene Höegh Autoliners, Avance Gas og BW LPG er opp.

Flyselskapet Norse Atlantic Airways leverte tirsdag kveld en fyldig rapport for selskapets tredje kvartal. Rapporten viser at inntektene i kvartalet endte på 205 millioner dollar, tilsvarende 2,29 milliarder kroner.

Den tilgjengelige likviditeten ble redusert i kvartalet, hovedsakelig på grunn av lavere netto kontantstrøm og høyere netto kontantutgang relatert til finansielle aktiviteter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: To børskjemper på Oslo Børs gir kjøpssignalTo børskjemper på Oslo Børs gir kjøpssignal

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

E24: Oslo Børs forklarer Univid-strykning: – Investorene skal være kjent med hva de investerer iBørsen varslet Univid i mai at selskapet sto i fare for å bli strøket fra notering. Etter en «bred vurdering» har Oslo Børs nå konkludert med at selskapet ikke er «egnet for videre notering».

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DN_NO: Oslo Børs slakter Univid i begrunnelse for stryking av aksjenOslo Børs slakter Univid i begrunnelse for stryking av aksjen

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Girls of Oslo»: Uttaler seg for første gang etter «Girls of Oslo»-slaktenTV-anmelderne har ikke vært nådige mot den mye omtalte reality-dokuen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politiet om trafikkaos: - Risikerer å miste førerkortetOslo politidistrikt opplyser til Dagbladet at flere fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkaos i Oslo mandag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DIGI_NO: Nytt Oslo-byråd: − Ingen planer om å legge ned Oslo OrigoNytt byråd vil «i større grad benytte kompetanse og kapasitet i det private markedet», men har foreløpig ingen planer om å legge ned Oslo Origo.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕