«Super Mario»-skaper Shigeru Miyamoto skal produsere den nye «Zelda»-filmen sammen med Avi Arad. Animasjonsfilmen «Super Mario Bros» viste både at det er et potensial for filmer basert på dataspill og bidro til økt salg av spillkonsollen Switch. Zelda-filmen skal produseres av «Super Mario»-skaperen Shigeru Miyamoto og Avi Arad, som blant annet sto bak «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

De to har lenge jobbet sammen om å lage en film basert på «Zelda»-universet, men det vil fortsatt ta tid før den er klar, skriver selskapet i sosiale medier

:

TV 2 NYHETENE: «Zelda» går til filmen i ny Nintendo-satsingTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

VGNETT: «Zelda» går til filmen i ny Nintendo-satsingSpillgiganten Nintendo sier de vil lage en spillefilm basert på den populære spillserien «Legend of Zelda».

Kilde: vgnett | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Lagersalg Skoda Enyaq: Super-lavpris - hvis du tåler å fryse littSkoda Enyaq med firehjulsdrift til 399.900 kroner.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DAGSAVİSEN: Liberale utbrytere kan skape klimatrøbbel i EUDet går mot en ny spennende votering i Europaparlamentet om nok en viktig klimasak. 21. november skal det stemmes over nye strenge utslippskrav til tunge kjøretøyer.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

TEKNİSK: Liberale utbrytere kan skape klimatrøbbel i EuropaparlamentetDet går mot en ny spennende votering i Europaparlamentet om nok en viktig klimasak. Den 21. november skal parlamentet stemme over nye strenge utslippskrav til tunge kjøretøyer.

Kilde: Teknisk | Les mer »

VGNETT: Linnea har samme rett til stillhet som Fetisha har til ytringsfrihetInfluenceres rolle er ikke å være Midtøsten korrespondenter, skriver Milan Aran.

Kilde: vgnett | Les mer »