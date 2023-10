Sharon Stone snakker ut om helsa: - Holdt på å dø

Gjennom roller i blant annet filmene «Catwoman» og «Basic Instinct», har skuespiller Sharon Stone (65) blitt et av Hollywoods mest kjente ansikter. På 1990-tallet ble hun også sett på som en av USAs mest ettertraktede kvinner.. Året 2001 skulle derimot vise seg å endre livet til Stone for alltid. 65-åringen har tidligere fortalt om da hun ble rammet av et alvorlig hjerneslag, og nå åpner hun seg ytterligere om den skumle tida..

Heldigvis klarte venninna til Stone å overbevise legene om å utføre en ny MR-undersøkelse. Da oppdaget de at hun hadde blødning utenpå hjernen. Stone ble diagnostisert med subaraknoidalblødning (SAB).. - Jeg hadde dødd hvis de hadde sendt meg hjem, forteller hun.. Stone har tidligere vært åpen om tida etter sykdommen.. - Jeg kunne nesten ikke gå, for hoften min var så ustabil.

Matthew Perrys dødsfall: Stjernene i sorg:Den folkekjære «Friends»-skuespilleren, Matthew Perry, ble 54 år gammel. På sosiale medier deler hans venner og fans minneord om skuespilleren. Les mer ⮕

Monster-runde i Mexico: – De må ha holdt igjenEn monsterrunde av Ferrari-førerne Charles Leclerc (26) og Carlos Sainz (29) gjør at de står på de to beste startplassene i Mexico søndag kveld. Les mer ⮕

Nærbø holdt ikke helt inn mot ØIF Arendal: - Vi må være mer direkteSør Amfi, Arendal: En meget sterk opphenting etter pause var likevel ikke nok. Nærbø måtte gi tapt for ØIF Arendal i Sør Amfi lørdag kveld. Les mer ⮕

Israel-Palestina-konflikten: Beklager seg: - Tilgi meg for min taushetFram til nå har modellen holdt seg taus om konflikten mellom Israel og Palestina. Les mer ⮕

Matthew Perry er dødDen folkekjære skuespilleren har gått bort. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕

Voldsomme bombedrønn på Gazastripen, men lite informasjon kommer utIsrael har trappet opp angrepene på Gazastripen mens tilgangen på telefon og internett er borte. Flere frykter at grusomheter blir holdt skjult for verden. Les mer ⮕