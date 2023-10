Seriemester klarer ikke friste Antonio Conte bort fra trivelig ferietid med sin familie

Napoli er regjerende Serie A mestre, men denne sesongen går det ikke like bra. Luciano Spalletti valgte å trekke seg fra jobben som manager kort tid etter sist sesong var over. – Det er grenser for hvor lenge man orker å jobbe for Napoli-president og eier Aurelio De Laurentiis.

Inn kom Rudi Garcia som trolig ikke får oppleve å bli lei. Den 59 år gamle franskmannen har ikke fått det til å svinge og «kravet» om et seriegull til virker allerede etter åtte kamper svært usannsynlig. – Napoli har bare vunnet fire kamper og ligger nede påIfølge italienske medier sitter Rudi Garcia løst og Aurelio De Laurentiis kommer til å gjøre endringer så snart han har på plass et større navn.

Antonio Conte hopper ikke på noe som helst. Italieneren har spesialisert seg på å lede klubber til titler – eller bli sparket med gedigne kompensasjonspakker.Den tidligere Juventus-, Inter Milan- og Chelsea-manageren tok opp saken i sosiale medier: headtopics.com

«Jeg hører rykter som knytter meg til store klubber, men jeg understreker at alt jeg ønsker for øyeblikket er å være fri og nyte å tilbringe tid med familien min» I går kveld hevdet Fabrizio Romano at et lengre møte mellom Antonio Conte og klubbpresident Aurelio De Laurentiis hadde funnet sted. Og det var ikke positivt. Etterpå bestemte 54-åringen seg derfor for å forlate Napoli og vente på en annen klubb.

Conte, som ble sparket av Tottenham i fjor vår, føler ikke at han er klar for å komme tilbake på jobb. Dermed må den reagerende Serie A-mesteren se videre etter en ny, potensiell medier. Ifølge italienske medier er Igor Tudor og Julen Lopetegui kandidater. headtopics.com