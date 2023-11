Seriøst teit dommedagskomedie

At de har selskap av en fullblods dommedagsprepper er ikke så mye til hjelp, siden han også bare er et menneske - like påståelig som han er selvhevdende. Denne Perry (Henrik Mestad) finner de fem andre overlevende i hans egen bunker, for han har vært forberedt på dommedag lenge.

Dommedagsprepper Perry (Henrik Mestad) tar på seg lederansvaret for gjengen som er menneskehetene siste håp, i denne apokalypse-parodien som byr på mye presis og corny humor.Nå utnevner han seg til lederen i flokken, innforstått med hva det innebærer av ansvar og annet som følger med - som at kvinner av rent biologiske årsaker nok vil orientere seg mot alfahannen, når instinktene for overlevelse - og forplantning - slår inn i en krisetid.

De overlevende består av Frode (Jacob Schøyen Andersen), en guttemann som mener han ikke bor hjemme hos moren, siden kjeller-leiligheten hans har egen inngang. Han er insta-poet og artist som var med i semifinalen i «Norske Talenter» i 2015.

Frode Duun (Jakob Schøyen Andersen) er kjellerstue-musikeren som ikke akkurat er forberedt på å redde verden, og i hvert fall ikke gå på do midt i skauen. Thea (Elli Müller Osborne) er med for å se ham dø i forsøket.Han har også fortid som barnestjerne, noe han ikke vil snakke om - selv når de andre begynner å synge hit-låta hans.

Trine (Charlotte Frogner) er en skarpkjefta og usympatisk karriere-dame som aldri har et hyggelig ord å si. Det har derimot Lone, den blide og alltid positive jenta som tross apokalypsen fortsatt drømmer om et liv i rekkehus og synes alle burde være venner. Denne solstrålen av en skapning er den mest umiddelbart irriterende, overbevisende og morsomste karakteren i flokken, med en veldig god Kristine Grændsen i rollen.

