Sentralbanksjefen er usikker på fremtidige rentehevinger

Alle håper at rentetoppen er nådd etter 14 hevinger på rad, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke love noe. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier hun og de andre medlemmene i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet kjenner på ansvaret når de endrer styringsrenten i Norge.Ti dager før jul varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache at det trolig ikke vil komme flere renteendringer før etter sommerferien. Da hadde hun nettopp hevet styringsrenten for 14.

gang på to år - til 4,5 prosent. Den siste hevingen kom til tross for at både den europeiske og den amerikanske sentralbanken unnlot å sette opp styringsrenten nok en gang. Selv om pilene peker i riktig retning for Norge nå, vil ikke sentralbanksjefen love at rentehevingene definitivt er over for denne gang. – Det er en prognose, det er ikke noe løfte, poengterer hun om utsiktene til bedring i økonomien og mulig rentekutt etter sommerferie





e24 » / 🏆 20. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norges Bank setter opp renten til 4,5 prosent: – En iskald julegaveSentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank hever renten til fra 4,25 til 4,5 prosent og sier den trolig blir liggende der en god stund.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Renten opp til 4,5 prosent: – En iskald julegave(E24) Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank hever renten til fra 4,25 til 4,5 prosent og sier den trolig blir liggende der en god stund.

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

Kan tjene mer penger: Vil åpne ny dør for OljefondetNorges Bank mener at Oljefondet bør få investere i selskaper utenfor børs. – Vil kunne gi høyere avkastning uten en vesentlig økning i risiko, sier sentralbanksjefen.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Trym Nygaard Løken fikk sjokkbeskjed etter magesmerter:Opplevde et smertehelvete.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

«Kompani Lauritzen: Tropp 2»: Fikk nedslående beskjed etter innspillingSlik går det i dag med «Tropp 2»-deltakeren. Obs! Artikkelen avslører innholdet i mandagens episode.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

LaLiga-kamp avbrutt etter dødsfallLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »