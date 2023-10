- Seng i veibanen på E18 i Bærum

Oslo politidistrikt melder torsdag kveld om en seng i veibanen mellom Slependen og Sandvika.

Senga, som oppgis å være «av relativt stor størrelse», skal ligge i kjørefeltet i retning mot Oslo. - Vær obs, skriver politiet.

