Sendt til sykehus etter kollisjon på E10 i Tjeldsund

En trailer og en personbil er involvert i uhellet, melder politiet på X. Traileren skal ha støtet inn i personbilen.– Skadeomfanget vanskelig å si noe om akkurat nå, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt Karl Erik Thomassen til NRK.

Sendt til sykehusEn person er fraktet med ambulanse til sykehus etter sammenstøtet, opplyser Troms politidistrikt til Fremover.– Når det gjelder hendelsesforløpet ser det ut til å være brudd på vikeplikten av personbilen som har kjørt ut på E10 fra en sidevei, for så å ha truffet et vogntog.

Det var fire utenlandske turister i personbilen, og det er ifølge politiet ukjent skadeomfang på de involverte, melder Fremover.– Har beslaglagt førerkort– Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkort til fører av personbil, en utenlandsk turist i 20-årene, oppdaterer Troms politidistrikt klokken 16.19.Trafikken på E10 var en stund sperret som følge av kollisjonen, og er nå åpnet igjen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Til sykehus med ukjent skadeomfangSiste nytt fra Dagbladet: En person ble fraktet til sykehus i ambulanse, med ukjent skadeomfang etter et trafikkuhell mellom en trailer og personbil på E10 ved Tjeldsund i Trom...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagMeteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagMeteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

VGNETT: 19-åring pågrepet for drapsforsøk etter skyteepisode i OsloPolitiet har siden natt til søndag forsøkt å lokalisere en 19-åring etter at en 15-åring ble sendt på sykehuset med skuddskader.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Regjeringen foreslår nytt regelverk for barnehagesektorenRegjeringen har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: UD ber norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen RafahUtenriksdepartementet har i dag sendt melding til norske borgere i Gaza der de ber dem om å vente med dra til grensen til de har fått melding fra departementet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕