Selvsagt har ikke Morten Gamst Pedersen lagt opp

Morten Gamst Pedersen har ikke lagt opp, sist sesong ble det spill for Alta i 2.divisjon, selv om det mest naturlige ville vært å fortsette i Tromsø, men dialogen med tidligere hovedtrener finske Simo Valakari var ikke så god.Nå trener han med Tromsdalen samtidig som det er dialog med flere klubber både i Norge, inkludert Tromsø og i det store utland.

Det er ikke mer enn et drøyt år siden Gamst Pedersen var toneangivende i Eliteserien for TIL. Til slutt endte det med at han ikke fikk være med å spille klubben opp igjen fra OBOS-ligaen.Selv om han nå står uten klubb er han tydelig på at det store ønsket er å spille fotball også kommende sesongen, enten i Norge eller i utandet.

– Nå er det bare å trene og holde meg i best mulig form, så får jeg se hvor jeg spiller fotball. Jeg er i hvert fall godt forberedt uansett hvor det blir.

