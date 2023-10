Seks personer i front-mot-front-ulykke i Luster

– Alle er bevisst, ukjent vedrørende personskader, melder politiet.Lørdag kveld landet to artillerigranater ved i en av FNs leirer for sine fredsbevarende (UNFIL) styrker i Libanon, skriver styrkene på Twitter søndag ettermiddag.

– Vi er ekstra oppmerksomme på at trusselbildet kan bli påvirket her hjemme. Foreløpig er trusselnivået uendret, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa er titalls sivile såret eller drept etter at israelske krigsfly angrep en buss sør på Gazastripen.

Med 42 omkomne er gruvebrannen den dødeligste ulykken i det sentralasiatiske landet etter sovjettiden. Det er andre gang på to måneder at det har vært en ulykke i en av gruvene som ArcelorMittal driver i Kasakhstan.Søndag formiddag går luftvernsirenene i storbyenTel Aviv og andre steder sentralt i Israel, melder Det israelske forsvaret (IDF). Ifølge Al Arabiya har deler fra en rakett falt ned i byen Rishon LeZion, like sør for Tel Aviv. headtopics.com

Iran støtter også den militante islamistiske gruppen Hizbollah i Libanon, som siden krigen startet, har avfyrt raketter og artilleri mot nordlige deler av Israel.

