Sebastian Solberg kommer med kontant svar til legningskommentarer: – Min seksualitet er ikke en hemmelighet

Influenser og TV-profil Sebastian Solberg (33) gir stadig følgerne et innblikk av hverdagen som småbarnspappa og kjendis på sosiale medier. Et av mediene han deler av hverdagen på er TikTok, og han reagerer nå på spesielt én hatkommentar han fikk på plattformen.

– Hvis jeg skulle prøvd å bevise at jeg var streit, så hadde jeg gjort en jævlig dårlig jobb. Jeg mater jo inn til stereotypene av hva de tenker en homofil mann bør være. Jeg liker klær, jeg drikker øl, og jeg ser faen ikke på idrett, sier han i videoen.

Men ifølge 33-åringen er det kommentarer om hans legning som stadig gjentar seg, og slike kommentarer er ofte ikke av en hyggelig natur. I TikTok-videoen sier også Solberg at han ikke har behov for å sette verken seg selv eller andre i en bås. 33-åringen påpeker også at flere muligens har et komplisert forhold til seksualitet. headtopics.com

@sebastiansolberg Svarer @abcdefg.wagon2 Kanskje selsualisert er mere kompisert for deg enn det er for meg? 🤷🏽‍♂️ – Har aldri vært i et jævla skapSolberg har vært i et forhold med Nikoline Anundsen (28) i over fem år, og de har fire barn sammen.

– Jeg kan si så mye som at min seksualitet er ikke noe hemmelighet, jeg har aldri vært i et jævla skap, fordi jeg synes ikke det er noe å holde seg i et skap for.Videre sier Solberg at alle de som trenger å vite noe om hans seksualitet, vet det de trenger å vite, og at han snakker om det om han selv vil.«Du er et godt menneske. Rett og slett fantastisk. headtopics.com

Les mer:

Nettavisen »

Influenseren forsvant: Familien bekrefter dødsfallInfluenseren ble 25 år gammel. Les mer ⮕

Caroline Nitter kommer med avsløring: Ba om å bli sendt hjem fra «71 grader nord»Produksjonen overtalte influenseren til å bli værende i programmet. Les mer ⮕

Nora Haukland om ny serie og leilighetInfluenseren forteller om forventningene til den nye serien. Les mer ⮕

Erna Solberg om SMKs «obs»-liste: – Jeg kan ikke huske å ha blitt informertErna Solberg om SMKs «obs»-liste: – Jeg kan ikke huske å ha blitt informert Les mer ⮕

Oslo-restauranten Vandelay stenger: – Maaemo krever og fortjener all min oppmerksomhetOslo-restauranten Vandelay stenger: – Maaemo krever og fortjener all min oppmerksomhet Les mer ⮕

– Sønnen min nekter å fortelle sannhetenMishandlingstiltalt mor i retten: Les mer ⮕