Manchester United - Manchester City 0-3Erling Braut haaland (23) herjet på Old Trafford og scoret to mål og hadde én målgivende pasning.. Etter kampen feiret nordmannen med fansen da han plutselig fikk øye på manager Pep Guardiola. Med et smil gikk nordmannen bort til den spanske manageren, men i stedet for å feire øyeblikket - startet de to en faglig diskusjon..

Det er hva det er, vi vant så jeg bryr meg ikke, svarte Haaland på spørsmål om hva duoen diskuterte.. -. Han diskuterer på hvorfor han misset en sjanse med hodet i den første omgangen, lo Viaplays Nils Johan Semb på direkten.. Kollega Pål Andre Helland spekulerte også i at det dreide seg om da keeper André Onana reddet forsøket til Haaland:. - Han (Pep) tar han (Haaland) på at han ikke headet ballen tilbake.

