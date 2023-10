Å se på panseret, er som å stirre ut over Arizona-ørkenen

rekkesekser på 3,6 liter, 350 hester med tørrsumpsmøring.Niels Christian Nielsen (47), prosjektleder i PPM prosjekt i Trondheim, mislykkes delvis i å temme Nordvest-Englands bakgårdskatt-svar på Porsche.TVR er en sær brite, og det er en sær bil vil jeg vil ha. Jeg er også fornøyd med å vite at den er eneste i Norge.

Ha-ha, i likhet med denne bilen, mangler jeg impulskontroll. Den har hverken ABS, eller antispinn, og høyrefoten bestemmer om du ender med å snurre, og dundre gjennom en hekk, og baklengs ut på jordet bak.Nei, men å observere dirringen fra heten på panseret, er som å stirre ut over Arizona-ørkenen. Bilen har tatt fyr to ganger. Én gang grunnet oljespill på katalysatoren, den andre på grunn av gnister i elanlegget.

