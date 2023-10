Se hva vi fant på standen til Vegvesenet

Vi sto i en liten matkø da en hyggelig kar fra Statens vegvesen kom bort og spurte om ikke Broom burde lage noe på standen deres.

Det er heller ikke tilfeldig. Vegvesenet er her blant annet for å fortelle om reglene rundt «hjemmelagde» biler. Her finnes det faktisk en egen forskrift for såkalte amatørbygg. Hvert år får Vegvesenet mellom 40 og 50 søknader fra entusiaster som vil lage sin egen bil. Og da er det én ting som er veldig viktig: Det får du vite mer om i videoen under:Det er høy Porsche-faktor på Broom-standen i år.

Ved siden av står en 911 som i utgangspunktet ikke gjør like mye utav seg, men som har rukket å bli verdensberømt i Norge: Vi snakker bilen til Juger'n som du har fått møte i videoserien «Juger'n og Låvefunnet» her på Broom. Den var det også mange som ville se nærmere på!Henning Olafsen har bygget sin egen Audi Quattro S1. Bilen er satt sammen av tre forskjellige biler. headtopics.com

Her kan du komme med din egen bil og få så mye - eller lite - innredning du vil. Eller du kan kjøpe en komplett innredet bil, da står det 90.000 Euro på prislappen. Bilen du ser litt av til venstre her, er virkelig en legende. Men det begynner også bilen til høyre å bli.

På Oslo Motor Show kan du se denne campingutgaven: En Westfalia California fra da T3 var helt i innspurten, i 1990. Her er det klassisk campinginnredning og hevetak. Bilen eies av Henning Slorum fra Hagan. Capri Club Norge er her med en 1983-modell 2,8i som ser rett og slett rålekker ut. Med 2,8-liters V6-motor på 160 hestekrefter, forsvarte Capri glatt betegnelsen «Hår-på-brøstet-bil» den gangen. headtopics.com

