Se direkte: Nytt byråd i Bergen presenteres

Det nye byrådet i Bergen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, presenteres mandag fra klokken 11 i Bergen rådhus.

Onsdag forrige uke gikk Rune Bakervik (Ap) formelt av som byrådsleder i samme bystyremøte som Høyres Marit Warncke ble valgt til ordfører.Equinor har inngått en ny femårsavtale om salg av naturgass til Tysklands største energiselskap RWE. Oppstart av avtalen er i oktober i år.

Kontrakten prises til markedsvilkår, og gassen skal leveres til THE (Trading Hub Europe), som er Tysklands virtuelle handelssted for gass. De må påregnes forsinkelser på opptil 60–90 minutter på enkelte linjer, ifølge kollektivselskapet Ruter. – Beregn ekstra god tid om du må ut å reise nå i ettermiddag og kveld, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter. Opptil 1700 barn og unge er nær eller en del av det organiserte kriminelle miljøet i Sverige, viser tall fra politiet i landet. headtopics.com

Oppdrettsselskapet Mowi skriver at det ikke er mistanke om at hendelsen kan knyttes til smittsom sykdom, og at bildene av den døde fisken viser skader som er typiske for trengsel. – Vårt søksmål handler ikke om den historiske praksisen, men hvilke følger det vil få for all behandling av data hos Grindr, sier personvernombud Kelly Peterson Miranda til NRK.

Russland hevder at ukrainsk drone krasjet inn i atomavfallsanlegg i den russiske byen KurskTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mann døde i ATV-ulykke i Gratangen i TromsTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mike Pence avslutter sin presidentkampanjeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mistenker at person har falt i vannet – starter redningsaksjonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Bergen: Melding om mann som falt ti meter ned i en tørrdokkTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Én alvorlig skadet etter voldshendelse i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕