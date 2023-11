Se, den har skjerm

9To5Mac bekrefter at bildene er ekte, at kodenavnet er “B720” og at Apple “aktivt” jobber med utviklingen av den. De påpeker at selskapet ikke har bestemt seg om de ønsker å lansere produktet. Dessuten er spørsmålet er hvor smart det er med en skjerm på topp som kan være vanskelig å se, men på den annen side er det mye nyttig informasjon som kan vises.

HomePods 1 og 2 har en liten skjerm på topp, men den gjør ikke annet enn å spille enkle animasjoner for å informere brukeren om at Siri er aktiv eller at høyttaleren settes opp.Det er fortsatt for tidlig å vite hvordan grensesnittet vil se ut, men 9to5Mac vet at HomePod-skjermen vil vise en uskarp animasjon basert på fargene på albumgrafikken når en sang eller podcast spilles.

Men nå tegnes faktisk bildet av et nytt Apple som også ønsker å være med på leken, for Bloomberg melder i samme artikkel som HomePod mini-sensor avsløringen at selskapet jobber med smart-høyttalere som har skjermer og kameraer, akkurat som produkter fra Amazon Google.

Beveger Apple seg inn i sikkerhetssegmentet med egne ringeklokke-kameraer, også? Enten det, eller så legger de til rette for en plattform der partnerne tettere kan integrere sine produkter i HomePod og iPhone.”

Den dyktige konsept-designeren Parker Ortolani ser for seg hvordan HomePod med skjerm kan se ut. Konsept: Parker Ortolani

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ITAVISEN: Apple øker priseneApple har økt prisene i Norge på en rekke tjenester. Så mye dyrere er Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ og Apple One nå.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕