Scatec dropper utbytte – skylder på makroøkonomiske forhold

Driftsresultatet falt fra 700 millioner i fjor til 584 millioner kroner i år, går det videre frem av den ferske tredjekvartalsrapporten. Grunnen til den markante nedgangen på topplinjen skuldes dels lavere energiproduksjon, men hovedsakelig et fall i inntektene fra utvikling og konstruksjon.

Selskapet varsler nå at det kutter hele utbyttet, og skriver i kvartalsrapporten at det kommer på bakgrunn av «rådende makroøkonomiske forhold, samt situasjonen i kapitalmarkedet».

