Savnet kvinne etter Hamas-angrep er død, ifølge moren

Ricarda Louk sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at hun har fått vite av det israelske militæret at den 22 år gamle datteren hennes er død. Louk sier videre at liket av datteren ikke er funnet, men at en splint fra hodeskallen hennes ble funnet og sendt til en DNA-test.

Louk tror datteren døde 7. oktober, da hun var på en musikkfestival sør i Israel som ble angrepet av Hamas. Shani Louk ble filmet liggende på lasteplanet til en pickup etter angrepet mot festivalen. Det anslås at rundt 260 personer ble drept i angrepet mot festivalen. Til sammen sier israelske myndigheter at 1400 personer ble drept og at det ble tatt over 200 gisler i Hamas' angrep mot Israel.

I etterkant har Israel utført kraftige luftangrep mot Gazastripen, der helsemyndighetene melder at over 8000 er drept.

