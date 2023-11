Saudi-Arabia er eneste søker

Formell tildeling av mesterskapene i 2030 og 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år. etter en prosess med dialog og grundig evaluering av søknadene opp mot de oppsatte kriteriene, samt godkjenning av Fifa-styret.

– Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, står det i – Etter dette vil Fifa publisere sine evalueringsrapporter, og om kravene er innfridd vil medlemsforbundene utpeke vertsnasjonene på Fifa-kongressen.

