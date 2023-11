Saudi-Arabia blir VM-arrangør til tross for boikott av Qatar-VM

da vi jobbet for boikott av Qatar-VM, at Saudi-Arabia også ville få det.– Jeg håper det er et annet NFF som møter denne utviklingen. Klaveness og Solbakken har allerede vært ute og ytret seg tydelig kritisk til prosessen. Så får man se om det ligger mer enn ord bak, sier Sandboe og fortsetter: – NFF har som organisasjon alt å bevise etter at de gikk svært langt for å vinne avstemningen om deltakelse i Qatar. Ingenting har blitt bedre siden da. Ikke i Qatar, og ikke i Fifa

.Leder av familie- og kulturkomiteen, Venstres Grunde Almeland, sier til NTB han er veldig skuffet over at Saudi-Arabia seiler opp som VM-arrangør. – Den vakre sporten vi alle elsker blir nå et anerkjent middel som kan brukes til å skjule henrettelser, anti-skeiv politikk, overvåking av borgerne og menneskerettighetsbrudd. Det er intet mindre enn en krise for fotballen, Sier Almeland til NTB.– Venstre mener at kulturministeren og regjeringen nå må være aktive og ta initiativ til et samarbeid mellom demokratiske land for å unngå at sportsvaskingsprosjektet til land som Qatar og Saudi-Arabia ødelegger sporten for all framtid, og slipper unna med grove brudd på menneskerettighetene, sier han til NTB.– Styres av en kongefamilie som undertrykker sitt eget folkI studien avsløres det at Saudi-Arabia har over 300 sponsorater innen sport, hvor over 100 av dem er utenfor Saudi-Arabi

:

DB_SPORT: VM i Saudi-Arabia: - Det er tristSaudi-Arabia får etter all sannsynlighet tildelt VM i 2034. Det vekker sterke reaksjoner.

Kilde: db_sport | Les mer »

NETTAVİSENSPORT: Unison politisk front mot Saudi-Arabia-VM: – Intet mindre enn en krise for fotballenPolitikerne på Stortinget kaller beskjeden om at Saudi-Arabia er eneste søker til fotball-VM i 2034 trist, skremmende og en krise for fotballen.

Kilde: NettavisenSport | Les mer »

AFTENPOSTEN: Tidligere Premier League-helt Yaya Touré til Saudi-ArabiaTidligere Manchester City-helt Yaya Touré (40) blir en del av støtteapparatet til Roberto Mancini.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

AFTENPOSTEN: Ruud med kraftig kritikk mot ATP-touren:Casper Ruud sender en verbal bredside til ATP-touren etter at Jannik Sinner måtte spille tennis natt til torsdag og skal spille tidlig også i dag.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

TEKNİSK: Kalles «spiontokt fordekt som forskning». Her er OEDs svarMøter kritikk fra flere hold om russisk forskningstokt.

Kilde: Teknisk | Les mer »

VGNETT: Ruud med kraftig kritikk mot ATP-touren – rival trakk seg av utmattelseCasper Ruud sendte en verbal bredside til ATP-touren etter at Jannik Sinner måtte spille to kamper med svært kort mellomrom. Italieneren maktet det ikke.

Kilde: vgnett | Les mer »