Satellittbilder viser massiv israelsk invasjon i Nord-Gaza

Det amerikanske satellittselskapet Planet har gitt Aftenposten tilgang til høyoppløselige bilder tatt fra verdensrommet mandag morgen. Bildene der en piksel er 0,5 meter, viser det store omfanget av den israelske bakkeinvasjonen iIsraelsk blokkering av telefon og internett i området, har også gjort det svært vanskelig for øyenvitner å dele det de har sett med omverdenen.

Bildet fra Planet viser for aller første gang hvor bredt og massivt israelske tropper har gått inn. Det dokumenterer også svært mange ødelagte bygninger og flere hundre kratre i bakken etter israelsk bombardement de siste ukene.Et høyt antall stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer er gruppert i stillinger vest for bydelene Atatra og Al Karameh, nord for Gaza by.

På bildet kan man tydelig se hjulspor. De viser at israelerne har tatt seg gjennom fire ulike hull i grensegjerdet mellom Israel og Gaza. Bildene dokumenterer kjøretøyenes ferd sørover. Man ser også tidligere stillinger de israelske styrkene har gravd for de militære kjøretøyene.

Mer enn 8000 mennesker er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter der. Tallene gjengis også av FN. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.

Under ser du hele satellittbildet fra Planet. Vi har laget gule firkanter som markerer hvor de israelske troppene befant seg mandag.

