En «Satan-klubb» planlegger å tilby aktiviteter for elever etter skoletid i Memphis i USA. Klubben drives av The Satanic Temple, som er en omstridt organisasjon som den siste tida har fått enorm oppmerksomhet i mediene - og hard kritikk fra konservative kristne, skriver avisa The New York Times.. Organisasjonen administrerer allerede flere etter-skole-aktivitetsklubber for barn i ulike skoleområder, og de utvider nå også til Memphis.

I tillegg til aktivitetsklubber, arbeider de aktivt med å utfordre abortlovene i Indiana og Texas. Gruppen er også kjent for å plassere pentagrammer og andre symboler ved siden av juleutstillinger i statlige bygninger.. Det lokale trossamfunnet i Memphis går nå hardt inn for å kritisere «Satan-klubben».. Kritikken haglerEt Facebook-innlegg fra The Satanic Temple annonserte tirsdag 12. desember at de skal holde aktiviteter for elever etter skoletid ved Chimneyrock barneskole





