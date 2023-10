Sarri får Chelsea-eieren til å vri seg i stolen

I fotballens verden vet du ikke hva som skjer neste sesong før kontrakten er signert. Og heller ikke da er du sikker, spesielt hvis du er manager i verdens tøffeste (og nå beste) liga.reddet Chelsea inn til en sterk tredjeplass Premier League. Sterk i form av at både City og Livepool har vært i en klasse for seg selv, og at det bare skilte to poeng ned til den sure 5. plassen Arsenal ble forvist til.-Jeg tror at jeg fortsetter, men vet ikke for sikkert.

Jeg vil veldig gjerne fortsette her på Stamford Bridge, sier Sarri ifølgeItalieneren har fått en del kritikk for sin ledelse og spillestil, og har fått Chelsea-supporterne til å dele seg i sin oppfatning av manageren.(c) Bilde: Chelsea FC: Maurizio Sarri lurer på om tiden er i ferd med å renne ut for seg selv.-Nå har vi en virkelig viktig kamp foran oss.

