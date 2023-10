Sarah (21) døde - saksøker restaurant

Den amerikanske restaurantkjeden Panera Bread saksøkes for deres energidrikke «Charged Lemonade». Søksmålet ble innlevert denne uka, på vegne av familien til avdøde Sarah Katz.. Sarah Katz døde etter å ha konsumert den koffeinholdige energidrikken noen timer tidligere. Hun var under oppfatningen av at hun drakk vanlig limonade, påsto foreldrene i sitt søksmål mot restaurantkjeden..

«Koffein er trygt for de fleste voksne så lenge forbruket ikke overstiger 400 mg per dag» står det på Norsk Helseinformatikk sine sider.. Katz hadde en hjertesykdom kalt Lang QT-tid syndrom type 1. Det er en arvelig sykdom som gir økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser, og som kan føre til hjertestans. Katz unngikk derfor koffeinholdige drikker etter anbefaling fra legen..

