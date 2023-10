Sandefjords lynving: - Jeg trengte en pause fra fotballen

Danilo Al-Saed har kjempet en evig kamp mot sitt eget hode på veien til Eliteserie-fotball i Sandefjord. I 2019 spilte han på nivå seks i svensk fotball.

Den tekniske kantspilleren har kommet opp i tosifret antall scoringer i debutsesongen i norsk fotball.– Jeg har kun spilt i lavere divisjoner tidligere. Jeg føler jeg har kriget meg oppover systemet i alle år. Det har tatt tid å komme hit jeg er nå, forteller Al-Saed og legger til:

Danilo Al-Saed spilte i ung alder for Håbo FF på nivå fire og fem i svensk fotball. Spilleren med høye ambisjoner for sin karriere, merket på et punkt i 2018 at det var noe som ikke stemte. Ett år senere var lynvingen tilbake på fotballbanen for Håbo, som hadde rykket ned til nivå seks i svensk fotball. Danilo fikk tilbake fotballgleden og motivasjonen.– Jeg spilte på nivå seks for å ha noe å drive med ved siden av jobb og studier. Det viktigste var å få tilbake gleden av å spille fotball. Etterhvert ble jeg kontaktet av Enköping, en klubb på nivå fire. headtopics.com

– De hadde veldig god oversikt over mine statistikker, styrker og svakheter. Det var gjort en grundig «scouting» på meg, noe som gjorde ting mye lettere. De visste veldig godt hvordan de ville bruke meg, og hva jeg måtte jobbe med, forteller Al-Saed.– Jeg likte filosofien, og hvordan de ønsker å spille fotball. Det passet meg veldig bra. Det var et prosjekt for meg å få bevise hva jeg er god for også. Det var egentlig en perfekt match, sier Danilo.

– Det var mye nytt for meg, og jeg slet litt i starten med å tilpasse meg nivået. Det var høyere tempo og en helt annen intensitet enn i Sandviken. Jeg fikk god hjelp av trenerteamet i starten, forklarer Danilo. headtopics.com

