Samsung lanserer Galaxy S24-serien med fokus på AI

Designet for å berike hverdagsopplevelser, fra mer åpen kommunikasjon til inspirendende kreativitet og kraften av flere muligheter, transformerer Galaxy AI den ikoniske S-serien for fremtiden. Vi sa jo året skulle handle om AI, og Samsung setter startskuddet for premium-mobiler med den nye S24-serien der alt handler om AI i form av Galaxy AI, og som innledende del av pressemeldingen: “Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ og Galaxy S24, lansert for å skape nye mobilopplevelser med Galaxy AI.

Galaxy S-serien gjør sitt inntog i en ny æra som kan endre hvordan mulighetsrom smarttelefoner gir brukere fremover. AI forsterker nesten alle opplevelser med Galaxy S24- serien, fra å tilrettelegge for mer åpen kommunikasjon med intelligent tekst- og samtaleoversettelse, til maksimering av kreativ frihet med Galaxys Pro Visual Engine, for å sette en ny standard for søk som vil endre hvordan Samsung Galaxy brukere oppdager verden rundt dem. Bildene er mer levende og fengslende på den lyseste Samsung Galaxy-skjermen noensinn





