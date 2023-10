Samantha Skogrand - Hvor er de unge mennene?

- Hvor er de unge mennene, kom igjen!. Det spør programleder Samantha Skogrand (34) under en episode av P4s radiofrokost, tidligere denne uka.. Her åpnet hun om singellivet, og fortalte at hun får en del meldinger, men at alle beilerne, uten unntak, er mellom 55 og 70 år gamle..

- Vi ser tilbake på åra sammen utelukkende med kjærlighet og takknemlighet. Mest takknemlig er vi for våre to små barn, skrev Skogrand på Instagram i slutten april.. - Vi er og vil fortsatt være en sammensveiset familie som ønsker å dele store og små øyeblikk med barna våre, la hun til.. Imot morsinstinktetDa KK møtte Skogrand tidligere i høst, sa hun at det gikk overraskende bra med dem..

