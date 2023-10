Salvesen med totalslakt av seg selv:

MISFORNØYD: Lars-Jørgen Salvesen, her etter forrige helgs kamp mot Tromsø, hadde en dårlig dag på jobben mot gamleklubben Strømsgodset. Foto: Carina Johansen / NTBSørlendingen var sint da han stilte til intervju med TV 2 i pausen av søndagens kamp mot gamleklubben Strømsgodset, da han stemplet Vikings prestasjon som «fryktelig» og svarte at «alt» måtte bli bedre før han stormet i garderoben.

Etter kampen var det en roligere, men vel så selvkritisk Salvesen som snakket med TV 2 før flyreisen tilbake til Stavanger. – Jeg kan egentlig bare snakke for meg selv i dag. Det er langt ifra godt nok. Jeg har et ansvar for å prestere selv og etter det dra med meg de andre og være en leder. I dag føler jeg at jeg skuffer lagkamerater, trenerteam og hele klubben, sier Salvesen og hevder:

– Jeg tror jeg spiller min dårligste kamp noensinne. Jeg må bare begynne med meg selv. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er altfor dårlig fra min del i dag, så jeg kan ikke si noe om resten av laget eller noen andre. headtopics.com

Spissen fikk sitt store gjennombrudd i Strømsgodset, der han spilte fra 2019 til 2022. Søndag var han tilbake fra start på Marienlyst stadion for første gang siden han forlot drammensklubben. Det ble ingen triumfferd: Salvesen traff på seks av 11 pasninger (55 prosent), var totalt borti ballen 18 ganger, fikk to skudd blokkert og kom ikke til en eneste mulighet. Duellspillet var heller ingen suksess: Langs bakken tapte han alle sine fire dueller, mens han i luften vant én av syv.

– Det er ingen god følelse. Det kommer en ny kamp neste uke, men det er selvfølgelig tungt i dag. Jeg kommer tilbake her mot gamleklubben, har lyst til å vise meg frem og hele pakka. Da er det skuffende og pinlig å levere den prestasjonen jeg gjør i dag, lyder dommen fra Salvesen.– Jeg vet ikke om jeg treffer på en pasning. Det kommer to gode innlegg, som skal være min styrke, så der bør jeg være. Og jeg mister ballen hver gang jeg har den. headtopics.com

Raste i ny Viking-nedtur: - Ikke i nærhetenMARIENLYST STADION (TV 2): Medaljejagende Viking med nytt tap. Lars-Jørgen Salvesen holdt ikke tilbake. Les mer ⮕

Lars Bohinen henvist til tribunen etter kraftig PMS utbruddDe av oss som har levd med noen som har kraftig PMS vet at det aldri er deres feil, alltid noen andre. Slik er det også med Aalesund trener Lars Bohinen som ble sammen med treneren for Nest Sotra ble sent på tribunen etter tumulter. Les mer ⮕

Lars Olden Larsen var vitne til at Bas Dost falt om på banenNorske spillere ropte etter hjelp da Bas Dost falt om og ble liggende tilsynelatende livløs på banen. Les mer ⮕

Suksess med helt uvanlig dobbeltrolleDen tradisjonsrike klubben Drammen var nær konkurs. Da ga Kristian Kjelling laget et ultimatum. Les mer ⮕

Ny teknologi reduserte byggetiden til jernbanetunnelen med 90 dagerVed å måle temperaturen på betongen med sensorer, kunne herdetiden halveres under byggingen av den nye jernbanetunnelen i Drammen. Les mer ⮕

Bohinen med livsviktig seier i debuten:(Skeid – Jerv 0-1). Jerv tok det som kan vise seg å være en livsviktig seier i Lars Bohinens debut. Les mer ⮕