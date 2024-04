Salman Rushdie lanserer boken 'Kniv' om angrepet og overlevelsen

KortversjonenOppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer «Klokken kvart på elleve 12. august 2022, en solfylt fredag formiddag nord i delstaten New York, ble jeg angrepet og nesten drept av en ung mann med kniv ...

Rettssaken skulle starte i januar i år, men ble utsatt i påvente av Salman Rushdies bokutgivelse. Matars advokat argumenterte for at de måtte få lese boken og relatert materiale før Matar stilles for retten. – Han hugget bare vilt, hugget og skar, kniven pisket mot meg som om den levde sitt eget liv, og jeg falt baklengs, vekk fra ham, mens han angrep ...For både Henry Reese, som Rushdie skulle samtale med på scenen, og flere i publikum handlet på instinkt, og de fikk overmannet angrepsmannen som Rushdie kun omtaler som «A» i boken.«Det er mye blod», tenkte jeg. Og så tenkte jeg: «Jeg dør.

«Vi viste, mener jeg, at selv i vår oppmerksomhetsavhengige tid var det fortsatt mulig at to mennesker nokså åpenlyst kunne ha et lykkelig privat liv».Kona leide privatflyHan forteller at de lever et nøkternt liv, og absolutt ikke er mennesker som har penger til å leie privatfly. «Det var kanskje her hellet var aller størst – kniven som trengte så dypt inn, unngikk med kanskje en millimeters klaring å ødelegge min mentale kapasitet, noen som innebar at jeg, etter hvert som jeg ble friskere, kunne fortsette å være meg.»

– Å takle et morderisk angrep er ikke noe jeg vet hvordan jeg skal gjøre. En bok om et drapsforsøk er kanskje en metode som kan få den nesten-drepte til å forstå hendelsen.

Salman Rushdie Boklansering Kniv Angrep Overlevelse

