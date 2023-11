Salget går helt sinnsykt

Ingenting er bekreftet selvsagt, men det overrasker ingen om det blir et tredje spill i serien. Det første spillet i serien, Spider-Man, ble lansert september 2018 til Playstation 4. Spider-Man 2 har 91 poeng hos Metacritic, og er akkurat nå rett under Super Mario Bros. Wonder med 93 poeng. ITavisen var noe mer: “Historien er på lang vei det beste med spillet. God spillmekanikk gjør det til en fryd å svinge seg rundt, men kjedelig slåssing gjør at det nesten føles bortkastet.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Stanser salget av populær «airbag-hjelm» i SverigeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

E24: «Vegetarboomen» avtar: Nå faller salgetMatforsker tror trenden er starten på en større endring i industrien.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: «Darth Vader»-huset: Andre etasje solgt for «halv pris»Tross høy interesse måtte prisen settes ned hele seks ganger før salget gikk i boks.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Et lite lokale stod ledig på kjøpesenteret. Nå blir det ny butikk herSalget av supporterutstyr i TIL har tatt fullstendig av. Nå blir det julebutikk i sentrum.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

E24: Fergeselskapet Fjord1 selges til europeiske fondSævik-familien forklarer salget med at norske eiere har et handikap. – For Fjord1 sin skyld kunne vi ikke tviholde på eierskapet.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

BTNO: De selger Fjord1 og peker på formuesskatten. – Gir ingen mening, svarer NHH-professor.Pengene fra salget skal eieren bruke til å betale ned et stort lån de ønsker å bli kvitt, ifølge styreleder Vegard Sævik.

Kilde: btno | Les mer ⮕