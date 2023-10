Saksøkte sønnene ut av huset

Hjemmeboende barn er mye arbeid.. I årevis lager man mat til dem, rydder opp etter dem, og betaler for dem, uten så mye som et klapp på skuldra.. Men en forelders kjærlighet har sine grenser, og for de fleste foreldre vil det være på tide å kaste ungene på dør når de begynner å bli voksne.. For hva krever enda mer arbeid enn hjemmeboende barn? Hjemmeboende middelaldrende..

Sønnene hyrte inn egne advokater, og argumenterte for at italienske foreldre er lovpålagte til å ta vare på barna sine, uansett alder.. Dommer Simona Caterbi, som overvar rettssaken, siterte loven de to sønnene refererte til i sin avgjørelse.. Hun var enig i at «oppholdet på eiendommen i utgangspunktet kunne anses som velfundert, fordi loven er basert på vedlikeholdsplikten som påligger foreldrene»..

Les mer:

dagbladet »

Sky Sports Italia: Claudio Ranieri seiler igjen opp som toppkandidatNår du ser på den innholdsrike CV´en til Ranieri er det umulig å ikke blir imponert. Likevel, når du ser nøyere på lengden på oppholdene hos de ulike klubbene, er det tydelig at 69-åringen ikke akkurat har funnet roen. Les mer ⮕

Tom einebustad i full fyr tre dagar etter branntilløp i husetIngen er sakna i samband med brannen i ein stor einebustad der det også var eit branntilløp for få dagar sidan. Les mer ⮕

Nå må Alf og konen flytte ut. Huset med svømme­basseng tvangs­selges for 500.000.Kjøper må ut med seks millioner for å rive bassenget. Les mer ⮕

Ser huset ditt slik ut? Da bør du ta grep nå: – Noen får helt panikkHøsten har kommet og det kalde været bidrar til at sjansen øker for å få uønskede gjester inn i huset. Her er ekspertenes beste råd. Les mer ⮕

Dømt til ni års fengsel for flere voldtekter i TrondheimMannen har hele tiden hevdet at det har vært snakk om røff sex i huset i Trondheim. Retten kaller overgrepene «usedvanlig grove». Les mer ⮕

Nordmenn må velge mellom kjøtt og oljeFolk flest står i veien for en skikkelig klimapolitikk. Les mer ⮕