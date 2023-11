Sabitzer roser Ten Hag som en dyktig manager

For Sabitzer er det ikke manglende fotballkunnskap eller dårlig kommunikasjon fra Ten Hag som skal få skylden. -Du kunne vekke ham (ten Hag) klokken 0300 og så ville han fortelle deg hele sin kampplan. Han har mye kunnskap om fotball og taktikk og er meget hardtarbeidende og en perfeksjonist, begynner Sabitzer til -Han er også veldig tett på deg. Når jeg hadde en dårlig kamp, viste han meg noen situasjoner og fortalte hvordan jeg kunne gjøre det bedre. Det likte jeg. Du visste hvor du har ham.

Han kastet deg aldri «under bussen». I stedet bad han spillerne om å gjør det bedre i neste kamp. Han er en meget dyktig manager, avslutter Sabitzer

SPORTEN_COM: Potensiell Erik ten Hag erstatter kommenterer ryktene Sport ing CP manager Ruben Amorim er naturlig nok, med den suksessen han har i Portugal snart klar for en større liga. – Han nevnes ofte i sammenhenger med managere i trøbbel så også i forbindelse med Erik ten Hag.

SPORTEN_COM: Gjør Ten Hag grønn av misunnelsePå vingen har Erik ten Hag en uruguaynsk 19-åring med 1 scoring så langt i sesongen, forrige sesongs toppscorer Marcus Rashford, også med 1 og 3 assists på 14 kamper. Jadon Sancho i fryseboksen, Antony i sin egen verden uten produksjon på 11 kamper, Pellistri som backup for backup.

SPORTEN_COM: Ratcliffe satser sine 1,4 milliarder pund på Erik ten HagGraham Potter og Roberto de Zerbi. To trenere som meldes som kandidater hos Sir Jim Ratclffe når han endelig kommer inn som deleier og ansvarlig for den sportslige delen av Manchester United. Mirrors kilde kommer med et helt annet signal.

SPORTEN_COM: Mirror: Vil ha Antony på leie som del av handel med Manchester UnitedErik ten Hag forsvarer sin håndplukkede ving, som skulle gi fart og dynamikk inn i United-troppen da nederlenderen forlot Ajax og dro på seg United-slipset forrige sommer.

SPORTEN_COM: Manchester United vil bytte milliard-flopp mot floppDet kommer ikke til å være Jadon Sancho som «feller» Manchester United manager Erik ten Hag, men det faktum at han har kraftig overvurdert spillere han har ledet før i Ajax eller som har erfaring fra Eredivisie.

SPORTEN_COM: Fans elsket Harry Maguires reaksjon da dommer John Brooks sjekket monitorenFan-opptak har dukket opp av Harry Maguires reaksjon da dommer John Brooks utførte en gjennomgang på skjermen under lørdagens oppgjør mellom Fulham og Manchester United. Erik ten Hag var overbevist om at laget hans hadde tatt en tidlig ledelse på Craven Cottage, da den formsterke Scott McTominay stanget Alejandro Garnachos pasning over mål.

